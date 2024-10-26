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الحلبي: إسرائيل عرضت على مصر اتفاقية سلام بعد النكسة وتم رفضها

02:31 ص السبت 26 أكتوبر 2024

اللواء طيار دكتور هشام الحلبي

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كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاستراتيجي اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن إسرائيل عرضت بعد نكسة 67 السلام مقابل السلام دون التنازل عن أي أراضي محتلة، ولكن مصر رفضت هذا المقترح.

وقال اللواء هشام الحلبي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن أمريكا شكلت لجنة عاجلة لإنقاذ إسرائيل في 73 بإمدادها بمعدات عسكرية مضيفا "الرئيس السادات اكتشف أنه يحارب أمريكا لمدة 10 أيام في حرب أكتوبر".

وأشار اللواء هشام الحلبي، إلى أن السادات وافق على وقف إطلاق النار خوفًا من تدمير أمريكا للقوات المصرية في سيناء.

اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية برنامج بالخط العريض إسرائيل عرضت على مصر اتفاقية سلام لجنة عاجلة لإنقاذ إسرائيل
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