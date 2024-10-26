إعلان

مستشار الأكاديمية العسكرية: الجندي المصري انتصر في حرب أكتوبر بسلاح قديم

01:30 ص السبت 26 أكتوبر 2024

اللواء طيار دكتور هشام الحلبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاستراتيجي اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن حرب أكتوبر أسقطت نظرية الخطوط الدفاعية للعدو الصهيوني حيث أن مصر استخدمت عنصر المفاجأة في الحرب وكان هذا العنصر على مستوى الدولة بالكامل.

وأضاف "الحلبي"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن المقاتل المصري استطاع بسلاح قديم انتصر في الحرب، قائلا: استطاع الجندي عبد العاطي وحده تدمير 23 دبابه إسرائيلية بمفرده.

ووصف اللواء هشام الحلبي الوضع الاقتصادي بعد نكسة 1967، قائلا: "كان في منتهى الصعوبة"، مشيرًا إلى أن حرب الاستنزاف كانت إعدادا لحرب أكتوبر.

اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية نظرية الخطوط الدفاعية للعدو الصهيوني مصر استخدمت عنصر المفاجأة برنامج بالخط العريض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحلبي: إسرائيل عرضت على مصر اتفاقية سلام بعد النكسة وتم رفضها

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

جيش الاحتلال: بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني
فعاليات مهرجان الجونة السينمائي "اليوم الثاني".. تغطية خاصة
الإسكان تعلن رسميا موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 5