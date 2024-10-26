مستشار الأكاديمية العسكرية: الجندي المصري انتصر في حرب أكتوبر بسلاح قديم

كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاستراتيجي اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن حرب أكتوبر أسقطت نظرية الخطوط الدفاعية للعدو الصهيوني حيث أن مصر استخدمت عنصر المفاجأة في الحرب وكان هذا العنصر على مستوى الدولة بالكامل.

وأضاف "الحلبي"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن المقاتل المصري استطاع بسلاح قديم انتصر في الحرب، قائلا: استطاع الجندي عبد العاطي وحده تدمير 23 دبابه إسرائيلية بمفرده.

ووصف اللواء هشام الحلبي الوضع الاقتصادي بعد نكسة 1967، قائلا: "كان في منتهى الصعوبة"، مشيرًا إلى أن حرب الاستنزاف كانت إعدادا لحرب أكتوبر.