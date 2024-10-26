هل يستحدث الحوار الوطني لجانًا جديدة في نسخته الثانية؟.. عضو الأمناء يُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن مدى إمكانية استحداث لجان جديدة بالحوار الوطني أو إضافة شخصيات عامة جديدة لأماناته الفنية خلال النسخة الثانية للحوار المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة والتي يتشارك فيها الكيانات المجتمعية والنقابات والأحزاب.

وقال عبدالخالق، في تصريحاته لمصراوي، إن المرحلة الحالية لا تتطلب إجراء أي تعديل على آلية عمل الحوار أو اضافة شخصيات جديدة له، موضحًا أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة لوضع الاستعدادات النهائية للنسخة الثانية من الحوار.

وعن أولويات الملفات التي سيناقشها الحوار مع بدء النسخة الثانية، قال عبدالخالق، من المؤكد أنها قضية الدعم حيث إنها تُعد الشغل الشاغل للشأن العام خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنها أخطر ملف سيناقشه الحوار باعتباره يمس حياة المجتمع بأكمله.