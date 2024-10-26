مستشار الأكاديمية العسكرية : لا يمكن تحقيق السلام دون قوة تحميه

كتب- حسن مرسي:

كشف قال الخبير الاستراتيجي اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تفاصيل إعادة تأهيل القوات الجوية المصرية بعد ضربها في ٦٧.

وقال اللواء هشام الحلبي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إن مصر ركزت على بناء طائرات جديدة وتحصينات وكان ذلك أهم تحديات القوات الجوية بعد 67.

وأضاف اللواء هشام الحلبي خلال اللقاء أنه لا يمكن تحقيق السلام دون قوة تحميه.

وتحدث الحلبي عن التحديات الراهنة للدولة المصرية في ظل الصراع القائم في الشرق الأوسط قائلا: القوات المسلحة المصرية هي الضمان لبقاء الدولة.

وعن التضامن العربي في حرب أكتوبر قال اللواء هشام الحلبي: كان هناك تضامن عربي عسكري واقتصادي مع مصر في حرب أكتوبر.