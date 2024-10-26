يسري عبدالله وعاطف عبدالعزيز يناقشان "مراكب الغياب" لأشرف الصباغ

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوته النقدية لمناقشة رواية (مراكب الغياب) للقاص والروائي د. أشرف الصباغ.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وقد صدرت رواية ( مراكب الغياب) حديثا عن دار (روافد ) بالقاهرة.

وأشرف الصباغ كاتب وباحث ومترجم صدر له العديد من الأعمال الإبداعية، من بينها: "قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية"، مجموعة قصصية– دار النهر- القاهرة 1996.

- "خرابيش"، مجموعة قصصية– دار النهر- القاهرة 1997.

- "العطش"، مجموعة قصصية، دار سما- القاهرة 1997 (طبعة ثانية– هيئة قصور الثقافة، القاهرة 1999).

- "مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري"، رواية - دار "الدار"، القاهرة 2006.

- "رياح يناير"، رواية – دار العين، القاهرة 2014.

- "صمت العصافير العاصية"، مجموعة قصصية – دار العين، القاهرة 2014.

- "شرطي هو الفرح"، رواية – دار الأداب، بيروت، 2017.

- "كائنات الليل والنهار"، رواية، دار العين، القاهرة 2019.

- "حبيبتى طبيبة العيون السيريالية"، مجموعة قصصية، بتانة، القاهرة ٢٠٢٢.

- "أبواب مادلين"، دار روافد، القاهرة.

- (لارا)، قصص, دار روافد، القاهرة.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.