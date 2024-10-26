اتحاد الصحفيين العرب يُدين ‎الهجوم الإجرامي الصهيوني على الصحفيين بلبنان

كتب- عمرو صالح:

أدان الاتحاد العام للصحافيين العرب بكل قوة الغارة الصهيونية الغادرة التى استهدفت ثلاثة صحافيين لبنانيين يعملون في قناة الميادين فجر اليوم الجمعة، فى مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا بجنوب لبنان مما أسفر عن استشهادهم ، كما أدي الهجوم الإجرامي الصهيوني أيضاً إلى استشهاد مواطن لبناني وإصابة خمسة آخرين.

‎وطالب اتحاد الصحفيين العرب، في بيان كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي لادانة هذا العدوان الوحشي الصهيوني ووضع حد لهذا الإرهاب والجرائم الاسرائيلية المستمرة على لبنان.

وأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة استمرار الجرائم الصهيونية التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب اللبناني الشقيق، واستمرار العدوان الوحشي الحالي على لبنان الذي أسفر عن استشهاد واصابة آلاف المدنيين.



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