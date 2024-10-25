الحلبي يوضح الفرق بين طائرات الفانتوم الإسرائيلية والميج المصرية

كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاستراتيجي اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الضربة الجوية الشاملة في حرب أكتوبر ضمت 227 طائرة، وحققت ٩٥% من أهدافها.

وأضاف اللواء هشام الحلبي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن إسرائيل أرادت شل حركة الطائرات المصرية بضرب المطارت لذلك شنت هجومًا على مطارات الدلتا ولكن القوات الجوية المصرية تصدت لهذا الهجوم في معركة المنصورة الجوية.

وأوضح خلال اللقاء، أن معركة المنصورة الجوية أطول معركة في التاريخ حيث دمرت القوات الجوية المصرية عددًا كبيرًا من طائرات العدو الذي كان يمتلك الفانتوم وهي طائرات كان يتم تزويدها بالوقود جوًا عكس طائرات الميج المصرية التي كان يتم تزويدها أرضا.