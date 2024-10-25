مستشار الأكاديمية العسكرية: حرب أكتوبر أسقطت نظريات عسكرية صحيحة

كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاستراتيجي اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الحرب علم أصيل محترف قائم على التدريب وحرب أكتوبر ٧٣ تميزت بالتدريب الدقيق لأفرادها.

وأضاف "الحلبي"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن العمق الاستراتيجي لإسرائيل قليل للغاية، وهو ما عملت عليه إسرائيل بالخروج إلى أراضي أخرى واحتلال جزء من الأرض والوقوف على منطقة معينة تمثل خطا دفاعيا.

وتابع: القوات المسلحة المصرية حققت إنجازًا ومعجزة بكل المقاييس في حرب أكتوبر حيث نجح سلاح المهندسين في سد فتحات النابلم أسفل قناة السويس وكانت حرارة النابلم تصل الى 1000 درجة.

وأوضح اللواء هشام الحلبي أن إسرائيل أنشأت خطة نيران على الضفة الشرقية لقناة السويس ضمن نظرية "الحدود الآمنة" بعد احتلالها سيناء، وأن حرب أكتوبر أسقطت نظريات عسكرية صحيحة ولم تعد دولة في العالم تعتمد على خطوط دفاعية، مشيرًا إلى أن اللواء باق زكي يوسف هو صاحب فكرة مضخات المياه لتدمير خط بارليف.