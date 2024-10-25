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عمرو أديب عن هدم قبة حليم باشا التاريخية: معندناش حل غير البلدوزر؟

11:21 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة الإمام الشافعي لتطوير مشاريع توسيع عمرانية.

قال أديب خلال برنامجه "الحكاية": "في القاهرة الإسلامية والخديوية يمكن أن يكون هناك حلول بديلة غير البلدوزر، كان من الممكن نقل قبة حليم باشا التاريخية بدل من هدمها وتكسيرها، ده في بلاد بتتنشق على حجر، القبة تحفة فنية اتساوت بالأرض.. ده كلام!

اللي بيتهد مبيرجعش تاني، هل قدر مصر إن عندها أثار كتير؟، كان يجب أن يتصدى أولياء المسؤولية لحماية تلك المعالم التاريخية، حتى الآن لم نرى تصريحًا لوزيري الثقافة والأثار على الواقعة.

وناشد الإعلامي عمرو أديب، المسؤولين بالدولة: "صبرا على الحاجات اللي بتتهد، مصر قائمة من 7 آلاف سنة مش هتخرب الدنيا في الـ 7 شهور دول".

عمرو أديب قبة حليم باشا المقابر التاريخية
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