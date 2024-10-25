إعلان

الزراعة: كافة المنتجات الزراعية متوفرة في الأسواق وتلبي كافة الاحتياجات

09:36 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، هناك اهتمام كبير من الدولة مع وجود حالة كبير من التناغم بين الأجهزة المعنية بهدف خدمة المواطن المصري وتلبية احتياجاته.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هناك حجم كبيرة من المشروعات في قطاع الزراعة تم تنفيذها لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية والاستراتيجية رغم جميع التحديات الاقتصادية والأزمات التي تواجه العالم كله إلا أن كافة المنتجات الزراعية متوفرة في الأسواق وتلبي كافة الاحتياجات.

تابع معاون وزير الزراعة، هناك تنسيق كبير مع وزارة التموين لضخ المنتجات الغذائية في المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى المنافذ الخاصة بالوزارة والمتواجدة على مستوى الجمهورية سواء المنافذ الثابتة والمتحركة.

الخضروات محمد القرش وزارة الزراعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نقابة الصيادلة: ممارسات شركات التوزيع تؤثر سلباً على توفر الأدوية في الصيدليات

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي "اليوم الثاني".. تغطية خاصة
الإسكان تعلن رسميا موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 5