حدث في 8 ساعات| تحذير من 3 أدوية بالسوق.. وشرطان لاستمرار صرف معاش تكافل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أصدار هيئة الدواء المصرية، عددًا من التحذيرات خلال شهر أكتوبر الجاري، بخصوص تشغيلات غير مطابقة للمواصفات أو عبوات مجهولة المصدر لبعض المستحضرات.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

خطة عاجلة ودراسة.. توجيهات مهمة من وزير الري بشأن الموقف المائى بأسوان

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان وخاصة بزمام ترعة وادي النقرة وفروعها وترعتى دراو والطويسة؛ للإطمئنان على حالة الرى وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع استعدادا لموسم الشتاء.

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نصيحة بشأن الملابس.. توقعات طقس الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستضرب المحافظات.

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وزير الأوقاف والمفتي يشهدان احتفال محافظة السويس بالعيد القومي - صور

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم، اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس احتفال المحافظة بالعيد القومي بمسجد بدر بمدينة بورتوفيق، بحضور الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، ، والسيد اللواء حسام الدح مدير الأمن.

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غير مطابقة ومغشوشة.. تحذير رسمي من 3 أدوية بالسوق (هكذا تكتشفها)

أصدرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من التحذيرات خلال شهر أكتوبر الجاري، بخصوص تشغيلات غير مطابقة للمواصفات أو عبوات مجهولة المصدر لبعض المستحضرات، متداولة في السوق المصري، مطالبة بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تلك التشغيلات.

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أبرزها نسبة حضور الأبناء بالمدارس.. شرطان لاستمرار صرف معاش تكافل

حدد قانون الضمان الاجتماعى الجديد، شروط للاستمرار فى الحصول على الدعم النقدى المشروط معاش تكافل .

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انتهاء تركيب شرائح المستوى الأول لمفاعل الوحدة النووية الثانية بالضبعة

أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه تم بنجاح الانتهاء من تركيب جميع شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة النووية الثانية بموقع المحطة النووية بالضبعة.

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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة الغربية، مشروعاً للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة، كما تم المرور على اصطفاف للمعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بالمحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها، وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.

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خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بمحافظة القاهرة

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن مواعيد قطع المياه اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، وذلك في عدد من المناطق.

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