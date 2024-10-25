خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بمحافظة القاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن مواعيد قطع المياه اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، وذلك في عدد من المناطق.

وبحسب بيان الشركة، فإن موعد قطع المياه في محافظة القاهرة بعدد من المناطق سيكون اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم ، ويستمر حتى الساعة السادسة صباح غدًا السبت الموافق 26 أكتوبر 2024، لمدة 10 ساعات.

وتشمل أماكن قطع المياه في محافظة القاهرة، المناطق التالية:"ألف مسكن، منشية التحرير، ميدان سفير، الإسماعيلية، تريومف ومتفرعاتها، منطقة ألماظة، قاعدة ألماظة، السبع عمارات، مستشفى الجلاء، أرض الجولف بمصر الجديدة، منطقة العزب بالمطرية، وشارع شركات البترول بمسطرد".

ويأتي قطع المياه نتيجة لأعمال تحويل مسار خط المياه بقطر 800 مم في شارع بن الحكم.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بجميع المؤسسات الحيوية في المناطق المتضررة، بما في ذلك المخابز والمستشفيات، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه لضمان سير أعمالهم بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجاناً على المناطق المتأثرة بالانقطاع، لافتة إلى أنه في حال الحاجة إلى طلب سيارات المياه، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على الرقم 01206665125