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موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024.. مواعيد القطارات وغلق وفتح المحلات

04:04 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

التوقيت الشتوي

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كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا أيام على انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي 2024، وبدء التوقيت الشتوي، والذي يتزامن معه تغيير الساعة في مصر.

وينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2024 يوم الخميس القادم الموافق 31 أكتوبر 2024، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي منذ هذا التوقيت، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند الساعة الثانية عشر مساءًا.

وبشأن طريقة تغيير الساعة في الهاتف المحمول بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي، فتكون الخطوات كما يلي:

فتح قائمة "الإعدادات" في الهاتف.

الانتقال إلى قسم "التاريخ والوقت".

ضبط الساعة لتأخيرها 60 دقيقة عند حلول الساعة 12:00 من منتصف ليل يوم الخميس 31 أكتوبر، ليتم تحويلها إلى الساعة 11:00 مساءً.

وبشأن مواعيد غلق المحلات في مصر بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي، فتكون كما يلي:

المحلات التجارية: تفتح من الساعة 7 صباحًا وحتى 10 مساءً، وتستمر في العمل حتى الساعة 11 مساءً أيام الخميس والجمعة وفي العطلات الرسمية.

المطاعم والكافيهات والبازارات: تعمل من الساعة 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل.

وفيما يتعلق بمواعيد السكك الحديدية والقطارات بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي، فسيتم تعديل مواعيد القطارات في مصر بما يتماشى مع التوقيت الشتوي الجديد، وبناءً على تعليمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فإن القطارات التي تنطلق بين الساعة 23:00 و23:59 ستعتبر ضمن جداول القطارات المبكرة، وسيتم تعديل جداولها الزمنية لضمان سلامة المسافرين.

التوقيت الشتوي مواعيد القطارات
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