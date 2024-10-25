نقيب التمريض تشيد بتقدير السير مجدي يعقوب لمهنة التمريض في مصر

كتب - أحمد جمعة:

أشادت نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود، بكلمة جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، خلال جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث أكد أهمية دور التمريض في المنظومة الصحية، وتقدمت له بشكرها العميق على تقديره مهنة التمريض.

وأكد السير مجدي يعقوب - خلال جلسات المؤتمر العالمي للسكان - على أهمية دور التمريض في النظام الصحي، لافتا إلى أن أكثر ما كان يزعجه أثناء تواجده خارج مصر هو عدم إدراك الجميع لأهمية مهنة التمريض.

وعبّر عن اعتقاده الراسخ بأن التمريض ليس مجرد مهنة، بل هو عمل مقدس ونبيل، مؤكدًا أن الممرضين هم أول من يتعامل مع المرضى وأسرهم، مما يضع على عاتقهم مسؤوليات جسيمة.

وأضاف يعقوب أنه من غير المنطقي أن يتم إلقاء اللوم على الممرضين في حال حدوث أخطاء طبية، مشيرًا إلى أن المسئولية ينبغي أن تُحمَّل على جميع الأطراف المعنية في الرعاية الصحية، مشددًا على أهمية تعزيز ثقافة التعاون بين جميع أفراد الطاقم الطبي لتحقيق أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

وأعربت الدكتورة كوثر عن اعتزازها بالدعم غير المسبوق الذي يحظى به مهنة التمريض من جانب القيادة السياسية في مصر، حيث أكدت على الدعم الكبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى الدعم الكبير من جانب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمهنة التمريض، فضلًا عن كافة مؤسسات الدولة والشخصيات القيادية البارزة، ومن بينهم السير مجدي يعقوب.