وزير الزراعة يبحث مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي موقف المشروعات المشتركة

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة جان بيير، موقف المشروعات المشتركة، والتي يتم تنفيذها في الوقت الراهن مع الوزارة من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة في مجالات تغير المناخ تعزيز المرونة المناخية، والممولة من الجهات الدولية المانحة منها الجانب الألماني والسفارة الهولندية وغيرها.

كما تم بحث موقف مشروع دعم صغار المزارعين من خلال مبادرة البنك المركزي المصري، وطالب وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع.

وناقش وزير الزراعة تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونشر المعرفة لمحافظة الأقصر وسبل تطويره.. موجها بسرعة الانتهاء من إجراءات تجديد الاتفاقية وسرعة الانتهاء من تجهيز المركز ليؤدي الدور الذي أنشئ من أجله بكفاءة عالية.

وجرى كذلك عرض آلية عمل البرنامج والخطة الاستراتيجية القطرية في مصر، وناقش فاروق مع بيير، المشروعات المستقبلية والمتمثلة في مشروع الاتحاد الأوروبي والذي سوف يتم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي، والذي سيتم تنفيذه بالاشتراك مع وزارة الزراعة من خلال تحسين معيشة نحو 120 قرية في محافظات: أسيوط وسوهاج وقنا؛ ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" كمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء: الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، والدكتور علي حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، ومن برنامج الأغذية العالمي الدكتورة أماني جمال مدير البرامج والسياسات، والدكتورة ميار الخشن رئيس قطاع الاستراتيجية والتمويل المبتكر، ونجلاء عاطف مسؤولة العلاقات بالبرنامج.