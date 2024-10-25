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"المتحدة للخدمات الإعلامية": إصابة مصور "القاهرة الإخبارية" في لبنان إثر غارة إسرائيلية

01:42 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إصابة مصور قناة القاهرة الإخبارية في لبنان إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامة عدد من الأطقم الصحفية في منطقة حاصبيا بجنوب لبنان، وتمنت السلامة لطاقم القناة.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حرصها الدائم والمستمر بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأطقم قناة القاهرة الإخبارية العاملة في لبنان وفلسطين وفي كل مناطق الصراع من أجل إظهار الصورة كاملة وتقديم رسالة إعلامية لكل الأحداث حول العالم بكل مصداقية وشفافية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غارة إسرائيلية لبنان
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