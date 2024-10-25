تحصيل أجرة زيادة عن التعريفة.. محافظ الجيزة: ضبط 130 سيارة سرفيس مخالفة

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، أنه تم تنظيم 30 حملة رئيسية مكبرة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمعاونة الإدارة العامة للمرور بالجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن؛ للتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير، ومنع الإنتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الحملات أسفرت عن ضبط 130 حالة مخالفة متنوعة لسائقين شملت تقسيم خطوط السير وعدم الإلتزام بتعريفة الركوب والانتظار خارج المواقف الرسمية.

وشملت الحملات شوارع ومحاور "ربيع الجيزي، والسودان، والنهضة، وفيصل، ومشعل، والمريوطية، واللبيني، والمنيب، والكيت كات، والوراق، وإمبابة، وأسفل الطريق الدائري، وبولاق الدكرور، ومصر أسيوط الزراعي، وأحمد عرابي، والبوهي، والعامل الأول، وميدان النهضة".

وتم إزالة موقف عشوائي بشارع النيل الأبيض بالمهندسين، وتنظيم تواجد سيارات السرفيس داخل المواقف الرسمية لعدم إعاقة الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام بعض السائقين على خط بولاق الدكرور الإسعاف من تحصيل أجرة أزيد من المقررة.

وكلف محافظ الجيزة، بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وفقًا للقانون، واستمرار الحملات اليومية؛ لضبط جميع المخالفات والتعامل معها.