ارتدوا الملابس الخريفية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 30 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد الأجواء خلال الأسبوع المقبل، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قد أكدت إنه يجب خلال الفترة القادمة التخلي عن الملابس الصيفية وارتداء الملابس الخريفية.

وأضافت "غانم"، أنه يجب ارتداء الأطفال خاصة الملابس الخريفية، خاصة خلال فترات الصباح، قائلة: "نزلات البرد أصبحت صعبة وكثيرة".