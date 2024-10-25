نشرة التوك شو| تكليفات رئاسية بتوطين علاجات الأورام وأصداء تصريحات مديرة صندوق النقد

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميش، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

شعبة الأدوية: تكليفات رئاسية بتوطين علاجات الأورام ومشتقات الدم

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن صناعة الدواء تعد من القطاعات التي توليها رئيس الوزراء والحكومة اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن النقص في الأدوية كان ناتجًا عن أزمة الدولار، وأن الحكومة عملت على هذا الملف بقوة، كما أن هيئة الدواء كان لها دورًا كبيرًا في متابعة إجراءات التصنيع والاستيراد وتسريعها.

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، على قناة "أون"، أن رئيس الوزراء صرح بأن الأزمة ستحل خلال ثلاثة أشهر، واليوم أعلن أن 95% من الأدوية توفرت بالفعل، خاصة أدوية الضغط والسكر والأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، موضحًا أن الأنسولين كان هناك مشكلة في عدم توفره واليوم أصبح متوفرًا دون أي مشكلة.

بكري ردًا على تصريحات مديرة صندوق النقد: بطلوا تفرضوا شروطكم التعسفية

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بتصريحات الرئيس السيسي عن ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، قائلا "صندوق النقد بلا قلب، وأهدافه معروفة".

وقال "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "رئيسة صندوق النقد الدولي قالت إنها مستعدة لتعدل البرنامج بما فيه مصلحة المصريين".

التنمية المحلية: نتعامل بحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على تنسيق وتعاون المحافظين مع الغرف التجارية ومباحث التموين من أجل تضافر الجهود لضبط حركة الأسواق والأسعار السلع وتوفيرها بكميات كبيرة من خلال المنافذ التابعة لوزارة الزراعة أو الداخلية أو غيرها من المشروعات الوطنية.

وأكد الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أي ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع وتفعيل الحملات من الجهات المختلفة بالمحافظات ومديريات التموين على مدار اليوم للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية على السلع والتصدي لأى محاولة لإخفاء أي سلع أو احتكارها.

أستاذ باطنة يُحذر من هذه التصرفات لمرضى برودة الأطراف - (فيديو)

كشف الدكتور عبدالوهاب لطفي، رئيس قسم الباطنة والمناعة والحساسية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أن بعض العادات الصحية تخفف برودة أو سخونة الأطراف، لافتا إلى أن هناك مشروبات وأكلات يمكن أن تساعد في تحسين حالة الأطراف، خاصة في الحالات البسيطة التي لا تستدعي القلق.

وشدد رئيس قسم الباطنة والمناعة والحساسية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، على ضرورة تدفئة الأطراف، حيث يجب على الأفراد، مثل الأمهات المرضعات، أن يغطوا صدورهم أثناء الرضاعة، كما نصح الذين يستخدمون وسائل النقل مثل الموتوسيكلات بارتداء ملابس دافئة مثل الكابات والكوفيات.

الشيخ خالد الجندي: زيارة قبر الرسول تعزيزًا للإيمان وتجديد الولاء له

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العمرة وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليست مجرد تجربة عابرة، بل هي لحظات روحانية تعزز إيماننا وتجدد ولاءنا للنبي.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن من أبرز ميزات هذه الزيارة هو الشعور بالخصوصية كأحد محبي النبي، مشيراً إلى أن الله أنعم علينا بمعرفة سيرته العطرة.

بالفيديو.. خالد الجندي: كل خلل أخلاقي في المجتمع سببه غياب هذه الوصية

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/10/24/2663430/

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية تفعيل وصايا القرآن الكريم في المجتمع، مشدداً على ضرورة الالتزام بالآية الكريمة: "وقولوا للناس حسناً".

واعتبر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن "وقولوا للناس حسناً"، وصية تمثل أمراً ملزماً يجب اتباعه في حياتنا اليومية.