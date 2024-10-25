15 ألف جنيه.. تعرف على أرخص برنامج عمرة في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

مع ارتفاع أسعار برامج العمرة هذا الموسم، بات العديد من المواطنين يبحثون عن أرخص برنامج عمرة لعام 2024، حيث تبدأ تكلفة البرامج الاقتصادية من 35 ألف جنيه، مما دفع الكثيرين للبحث عن بدائل أقل تكلفة مثل "عمرة الترانزيت".

وتعتبر عمرة الترانزيت واحدة من الخيارات المفضلة للمسافرين المصريين، حيث يتم تنظيمها من خلال الحصول على تأشيرة الترانزيت " المرور" للمملكة العربية السعودية، والتي تمنح المسافرين الفرصة لأداء مناسك العمرة خلال رحلاتهم العابرة عبر المملكة.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر بغرفة شركات السياحة أن الحصول على تأشيرة عمرة الترانزيت يتطلب تقديم طلب من بعض شركات الطيران للسفر إلى وجهة ثالثة، على أن تكون المملكة العربية السعودية محطة عبور (ترانزيت) خلال الرحلة. وبهذا يمكن للمسافرين الإقامة في المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة، مما يتيح لهم أداء مناسك العمرة خلال تلك الفترة.

وأشار أيضًا إلى أن شركات السياحة المصرية ليست مسؤولة عن تنظيم برامج عمرة الترانزيت، حيث يتولى بعض الأشخاص المعنيين بالسياحة تنظيم تلك الرحلات، لأنها أرخص برنامج عمرة في مصر، مشيرًا إلى أن أسعار عمرة الترانزيت تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه، مما يجعلها أرخص برنامج عمرة في مصر.

وتابع: هذه التأشيرة تختلف عن التأشيرات التقليدية المستخدمة للعمرة، حيث أنها لا تتبع الضوابط والإجراءات التي تفرضها بوابة العمرة المصرية، ولا تتطلب الحصول على "باركود العمرة" من تلك البوابة.

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