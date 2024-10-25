وفد البنك الإفريقي للتنمية يزور جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان

كتب- محمد صلاح:

زار وفد من البنك الإفريقي للتنمية AFDB، مقر جمعية مستثمري الطاقة الشمسية، وذلك بهدف الاطلاع على أحدث برامج ومساهمات وأنشطة الجمعية لدعم وتنمية المجتمع المحلي ببنبان، وذلك تحت رعاية المهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور حسام سلطان الرئيس التنفيذي.

وأجرى الوفد، مقابلة مع الطالب عبدالله محمد عبدالله، الحائز علي المنحة الدراسية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك زيارة وحدة الغسيل الكلوي ببنبان، وتفقد سيارة كسح الصرف المهداة من الجمعية إلى الوحدة، ومقابلة اللجنة الشعبية التطوعية لتيسير ومساعدة المرضى.

كما قام الوفد، بزيارة برنامج تطوير الحرف اليدوية، حيث كان في استقبال الوفد الأستاذ/ وائل عبدالعظيم مدير مكتب مؤسسة رؤية الحياة فرع أسوان، يزيد الوقفي مدير البرنامج، وعدد من المتدربات.

كما أعقب ذلك زيارة عدد من منازل المستفيدين من برنامج النول اليدوي، حيث رافق وفد البنك الأفريقي للتنمية خلال جولته، طارق عبدالله السبع عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية، ومروة البنا المستشار الإعلامي للجمعية، وعلاء الطوفاني المنسق الميداني للجمعية، وأسماء مصطفى الاخصائي الإجتماعي لشركة CTG.

وأعرب الوفد، عن إعجابه الشديد بكافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها جمعية مستثمري الطاقة الشمسية، كما نوهوا إلى أن المشروع يلعب دورًا مهمًا في خريطة الطاقة بقارة أفريقيا كنموذج يُحتذى به لتوليد الطاقة النظيفة.

وأشاد وفد البنك الإفريقي للتنمية، بالجهود التي تبذلها جمعية مستثمري الطاقة الشمسية، ودورها الرائد فى دعم وتنمية المجتمع المحلي بقري بنبان، على مستوى قطاع التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والمجالات التنموية المختلفة.