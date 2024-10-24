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أستاذ باطنة يُحذر من هذه التصرفات لمرضى برودة الأطراف - (فيديو)

07:39 م الخميس 24 أكتوبر 2024

الدكتور عبدالوهاب لطفي

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور عبدالوهاب لطفي، رئيس قسم الباطنة والمناعة والحساسية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أن بعض العادات الصحية تخفف برودة أو سخونة الأطراف، لافتا إلى أن هناك مشروبات وأكلات يمكن أن تساعد في تحسين حالة الأطراف، خاصة في الحالات البسيطة التي لا تستدعي القلق.

وشدد رئيس قسم الباطنة والمناعة والحساسية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، على ضرورة تدفئة الأطراف، حيث يجب على الأفراد، مثل الأمهات المرضعات، أن يغطوا صدورهم أثناء الرضاعة، كما نصح الذين يستخدمون وسائل النقل مثل الموتوسيكلات بارتداء ملابس دافئة مثل الكابات والكوفيات.

وأشار إلى أن التغير المفاجئ في درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى برودة الأطراف، لذا من المهم ارتداء الملابس المناسبة في الظروف المختلفة، وتجنب وضع اليدين في أماكن شديدة البرودة مثل الفريزر.

كما أكد على أهمية تناول المشروبات الساخنة والأطعمة الصحية مثل الخضار، وتجنب المشروبات الباردة التي قد تسبب نوبات برودة الأطراف نتيجة لرد فعل عصبي.

وشدد بالتأكيد على أهمية الالتزام بالعادات الصحية، مثل التغذية المتوازنة، ممارسة الرياضة، والحصول على نوم كافٍ، منوهاً بأن كل هذه العوامل تساهم في تحسين الصحة العامة.

الدكتور عبدالوهاب لطفي مرضى برودة الأطراف الباطنة والمناعة والحساسية برنامج البيت ممارسة الرياضة
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