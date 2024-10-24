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الشيخ خالد الجندي: زيارة قبر الرسول تعزيزًا للإيمان وتجديد الولاء له

07:36 م الخميس 24 أكتوبر 2024

الشيخ خالد الجندي

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كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العمرة وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليست مجرد تجربة عابرة، بل هي لحظات روحانية تعزز إيماننا وتجدد ولاءنا للنبي.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن من أبرز ميزات هذه الزيارة هو الشعور بالخصوصية كأحد محبي النبي، مشيراً إلى أن الله أنعم علينا بمعرفة سيرته العطرة.

وأكد على إيمانه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وهو اعتقاد يشاركه جميع المؤمنين، فعندما نصلي عليه، نقول: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، مما يعكس أننا نتحدث إليه كأنه حاضر معنا.

وأضاف الجندي أن هناك من يعتقد أن النبي قد انتقل إلى الآخرة، وهو أمر صحيح من حيث انتقال الروح، لكنه أكد على ضرورة الاعتقاد بأنه حي في عالم البرزخ، مما يضفي عمقاً روحياً ومعنوياً على مكانته.

الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعلهم يفقهون زيارة قبر الرسول
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