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مدبولي: نُقدر دور الصحافة والإعلام ونحرص على تذليل أي تحديات تواجه المؤسسات الصحفية

06:10 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة (1)
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    لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة (3)
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أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقدير الحكومة البالغ لدور الصحافة ووسائل الإعلام، في التعبير عن قضايا الوطن، وتشكيل وعي المواطن.. مشيرا إلى الحرص دوماً على مناقشة التحديات التي قد تواجه عمل المؤسسات الصحفية والسعي لتذليلها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس مع المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف المالي للمؤسسات الصحفية القومية، حيث أوضح المهندس عبد الصادق الشوربجي أنه تم سداد القروض التجارية على المؤسسات الصحفية القومية.

كما تطرق إلى عددٍ من التحديات التي تواجه عمل تلك المؤسسات، خاصة في ملفي الضرائب والتأمينات، مشيرا إلى ما يتم بذله من جُهود للتواصل الفاعل مع الجهات المختلفة للتعامل مع تلك التحديات.

هذا المحتوى من

Asha
الدكتور مصطفى مدبولي المهندس عبد الصادق الشوربجي مجلس الوزراء الصحافة الهيئة الوطنية للصحافة
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