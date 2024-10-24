طوارئ بمستشفى بسيون.. أسماء 4 وفيات و14 مصابا ضحايا "رحلة المولد" في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، رفع درجة الاستعداد داخل مستشفى بسيون المركزي، من أجل التعامل الفوري مع مصابي حادث تصادم سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق قرية جناج نجريج، بمركز ومدينة بسيون.

وحصل مصراوي على أسماء المتوفين وهم: محمد أيمن زكريا شرف الدين، ويبلغ من العمر 28 عاما، سائق، ومحمد حامد جعفر 27 عاماً، وأحمد السيد الشناوي 74 عاما، وجثة أخرى لسيدة مجهولة الهوية.

كما جاءت أسماء المصابين كالتالي: محمد محمد اسماعيل، 70 عاماً، كسر بالفقرات وكسر مضاعف بالساق، وعمرو أبو الفتوح مسعود 27 عاماً، حجزة بالعناية المركزة، جمال عبد الناصر محمد، جروح قطعية متفرقة، عبد الجواد ابراهيم عبد الجواد كسر في الحوض ومفصل الفخد، عمر خالد عبد الرؤوف، اشتباة نزيف بالمخ، كسر بالضلوع، شريف رمضان البربري اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالضلوع، أحمد عبد الوهاب عطوة، جروح متفرقة في الجسم، علي إسماعيل كسر مفتوح في الساق الأيسر، محمد فتحي عبده 33 عاما، كسر بالساق اليمنى، وزياد أسامة، شعبان محمد شعبان عطية كسر في الساق اليسرى وجروح قطعية، محمد بسيوني زايد 73 عاماً بجروح قطعية متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص علي طريق قريتي "جناج - نجريج" وإصابة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية، وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع 4 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، إثر تصادم سيارتين نصف نقل وميكروباص علي طريق قريتي "جناج - نجريج"، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى مستشفى بسيون المركزي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.