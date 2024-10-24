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سمير صبري: مشاركة مصر في البريكس تجذب شراكات اقتصادية وتزيد التبادل التجاري

04:00 م الخميس 24 أكتوبر 2024

الدكتور سمير صبري أمين

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كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور سمير صبري أمين، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة البريكس 2024 تعتبر خارطة طريق مهمة لدول المجموعة، وتضع رؤية واضحة لتعزيز التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يهدف إلى تحقيق نهضة شعوبها وتوسيع برامج التنمية وفق تطلعات كل دولة.

وأضاف "صبري"، في تصريحاته، أن القمة تناولت العديد من الملفات الهامة، من بينها زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، حيث تم بحث وضع نظام واضح للتجارة، مثل مقترحات تبادل السلع بنظام المقايضة أو تبادل العملات المحلية.

كما تم التركيز على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء تعتمد على الاستفادة من المواد الخام، القوى البشرية، والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن مصر استعدت جيداً لقمة البريكس 2024 عبر جهود حكومية مكثفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء والوحدة المختصة بانضمام مصر للتكتل، فمنذ انضمام مصر رسمياً في يناير 2023، تم إنشاء لجنة لدراسة الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري مع دول البريكس، وتعزيز صادرات السلع والخدمات.

وأوضح "صبري"، أن الحكومة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات من دول التكتل بهدف تحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات.

وأكد أن انضمام مصر للبريكس يمثل فرصة كبيرة للتفاوض مع دول إفريقية أخرى ويعزز موقع مصر كممثل بارز للقارة.

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الدكتور سمير صبري أمين قمة البريكس التبادل التجاري الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي
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