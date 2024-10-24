"خطة النواب" تزف بشرى سارة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات

كتب- عمرو صالح:

توقع ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إصدار الحكومة لحزمة حماية اجتماعية جديدة بعد مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن بعثة صندوق النقد الدولي ستأتي إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المبرم معهم.

وأضاف "عمر"، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الخميس، أن حزمة الحماية الاجتماعية المتوقع صدورها خلال الأسابيع المقبلة تتمثل في زيادة المعاشات والرواتب وتمديد فترة زيادة المحروقات.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي تم وضعه في ظروف مختلفة عن الظروف الحالية خاصة مع التغيرات الإقليمية وأزمة البحر الأحمر التي أثرت بشكل سلبي على عجلة الاقتصاد القومي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بمراجعة بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

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