انتهاء التوقيت الصيفي.. موعد وطريقة تغيير الساعة في مصر 2024

كتب- محمد نصار:

أسبوع يفصلنا عن انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي للعام الحالي وبداية التوقيت الشتوي وذلك من خلال تغيير الساعة القانونية في مصر بمقدار 60 دقيقة.

وينتهي العمل بشكل رسمي بنظام التوقيت الصيفي للعام الحالي يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر 2024.

ويتم تغيير الساعة إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند بلوغها 12 مساءً لتصبح 11 مساءً.

نص قرار التوقيت الصيفي

كانت الجريدة الرسمية نشرت بتاريخ 17 أبريل 2023، نص قرار رئيس الجمهورية بشأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي.

وتضمن القرار، أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.