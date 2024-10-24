وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة حلوان لمحركات الديزل

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وزير العمل: الحوار الاجتماعي أصبح صفة من صفات الدولة في عهد الرئيس

كتب- محمد سامي:



أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة تفقدية لشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، التابعة للوزارة، وذلك ضمن جهوده لمتابعة سير العملية الإنتاجية. رافق الوزير عدد من المسؤولين من الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.



وأكد الوزير، أهمية التواجد بين العاملين للاطمئنان على معدلات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة تعزيز القيمة المضافة للصناعة وزيادة نسب التصنيع المحلي.



واطلع الوزير على أنشطة الشركة والمؤشرات الخاصة بالإنتاج، بالإضافة إلى الشراكات الجديدة التي أبرمتها مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات.



وتم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها، مثل مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتفقد الوزير أيضاً خط إنتاج موفرات المياه الذكية وخط إنتاج مهمات الرباط، حيث أبدى اهتماماً بضرورة تطوير خطوط الإنتاج وفق أحدث نظم التصنيع.



وأكد الوزير، أهمية رفع الروح المعنوية للعاملين وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن العاملين هم رأس مال الشركة الحقيقي،ـ والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الجديدة واستثمار الابتكارات من داخل الشركة.