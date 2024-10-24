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طلب إحاطة ضد وزير التموين ورئيس حماية المستهلك للرقابة على أسعار السلع في الأسواق

01:30 م الخميس 24 أكتوبر 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك للرقابة على أسعار السلع في الأسواق في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية.

وفي بيان صحفي، أشارت "متى" إلى أن أسعار السلع في الأسواق شهدت زيادة مستمرة، دون أي رقيب، حتى في أقل السلع الأساسية مثل الخضار والفواكه، التي ارتفعت بشكل جنوني وغير مسبوق، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين.

وطالبت النائبة، المسئولين في الدولة بضرورة العناية والمراقبة المستمرة على أسعار السلع في الأسواق، حفاظًا على المواطنين البسطاء الذين يشكون باستمرار من تدهور أوضاعهم المعيشية.

وشددت إيفلين متى على ضرورة وجود تدخل عاجل من كافة الأجهزة المعنية لمواجهة جشع التجار وتطبيق القانون عليهم.

واعتبرت أن هذه الخطوات ضرورية لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المواطن الذي يعاني من غلاء المعيشة.

مجلس النواب إيفلين متى السلع جهاز حماية المستهلك
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