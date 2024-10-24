محافظ الجيزة: مبادرة "بداية جديدة" تسهم في تمكين المرأة ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا

على مساحة 11.5 فدان.. الإعلان عن تدشين مدينة "راعي مصر" بالصعيد -

تطوير "الجامعة العمالية" و بيان أمام "الشيوخ.. أبرز حصاد وزارة العمل

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود المحافظة والمديريات الخدمية في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية.

أنشطة المبادرة:

أولًا: الخدمات الصحية

قدمت مديرية الشؤون الصحية خدمات صحية لنحو مليون و363 مواطنًا خلال أسبوع، شملت مبادرات "100 صحة"، وعمليات جراحية، وصرف أدوية، وتطعيمات، وخدمات تنظيم الأسرة ورعاية الحوامل.

وتم تنظيم قافلة طبية لخدمة أهالي الإسكان البديل بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم تقديم الخدمات الطبية لـ 300 مواطن، بما في ذلك تخصصات مثل الرمد والأنف والأذن والحنجرة والأسنان والعظام.



ثانيًا: التوعية بسرطان الثدي

نُظمت قافلة طبية بالتعاون مع عيادات "راعي مصر"، حيث تم تقديم الكشف الطبي والأدوية المجانية لـ 200 سيدة، مع تقديم فحوصات تخصصية متعددة.

ثالثًا: الندوات والتدريب

تم عقد ندوة لشرح المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" والخدمات التي تقدمها في مجالات الرياضة والثقافة والصحة.

وتم تقديم استشارات قانونية وبرامج تدريب على الحرف للسيدات لتحقيق التمكين الاقتصادي، إضافة إلى التوعية بسرطان الثدي.

رابعًا: خدمات إضافية

تم استخراج 270 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات من المعيلات والمطلقات والأرامل، مع عقد ندوة تعريفية بالخدمات المجانية المقدمة.

ونفذت المديرية قافلة طبية في أبو صير، حيث تم الكشف على 1876 مواطن وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

خامسًا: جهود مجتمعية:

تم توزيع 60 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

ونظمت مديرية العمل ندوة تثقيفية للعمال حول حقوقهم وواجباتهم في قانون العمل، لضمان الحفاظ على العلاقات الإيجابية بين العمال وأصحاب الأعمال.

وتأتي هذه الأنشطة كجزء من جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال توفير الرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي.