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السيسي يؤكد ضرورة زيادة الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف

12:48 م الخميس 24 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- عمرو صالح:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية منصة "بريكس بلس" كوسيلة لتعزيز التعاون والتشاور بين تجمع "بريكس" ودول الجنوب، مشددًا على ضرورة زيادة الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وخلال كلمته في جلسة "بريكس بلس"، أشار الرئيس إلى دور بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم للدول النامية.

وأكد أهمية الاجتماعات في تعزيز التعاون "جنوب - جنوب" وتبادل الخبرات، مما يسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

ودعا السيسي، إلى تكثيف الجهود لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الدول الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية من خلال الحصول على التمويل الميسر، بما في ذلك التمويل الخاص بمشروعات المناخ.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي منصة بريكس بلس البنك الآسيوي للاستثمار بنك التنمية الجديد
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