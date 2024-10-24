بعد وقف تقسيطها.. ماذا نعرف عن مقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت؟

كتب- محمد صلاح:



بعد وقف تقسيط عدادات الكهرباء الكارت، تزايدت تساؤلات المواطنين حول المقاييس والمعايير اللازمة لتركيب هذه العدادات.





ويستعرض "مصراوى" كل ما يتعلق بمقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت، والأوراق المطلوبة، ومميزاته، وخطوات التركيب.1. ما هي مقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت؟

تختلف المعايير حسب نوع الوحدة (سكنية، تجارية، صناعية) وحالتها (جديدة، قديمة)، لكن هناك مقاييس عامة يجب توافرها:

الوصلات الأرضية: يجب أن تكون الوحدة متصلة بشبكة الكهرباء الرئيسية بطريقة قانونية وآمنة.

المساحة: يجب أن تتناسب مساحة الوحدة مع قدرة العداد المراد تركيبه.

التصاريح اللازمة: الحصول على التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة، مثل الحي أو المنطقة الصناعية.

2. الأوراق المطلوبة لعمل مقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت

تشمل الأوراق المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من إثبات ملكية الوحدة (سند الحيازة).

صورة من مقايسات العداد.

موافقة من الحي على قانونية الوحدة.

في حالة النشاط التجاري: يتم إضافة البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جاري استخراج التراخيص.

3. خطوات تركيب عدادات الكهرباء الكارت

تقديم الطلب: يتم تقديم الطلب للجهة المختصة مع الأوراق المطلوبة.

المعاينة: تقوم الجهة المختصة بمعاينة الوحدة لتحديد مدى مطابقتها للمعايير.

التركيب: بعد الموافقة، يتم تركيب العداد الكارت وتفعيل الخدمة.

4. مميزات عدادات الكهرباء الكارت

التحكم في الاستهلاك: تمكن المستخدم من مراقبة استهلاكه الفعلي للكهرباء.

التحصيل المسبق: يجب على المستخدم شحن العداد مسبقًا، مما يقلل من العجز في الفواتير.

تجنب الانقطاعات المفاجئة: يمكن للمستخدم تجنب انقطاع الخدمة من خلال إدارة رصيد العداد بشكل جيد.