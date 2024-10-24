السيسي: قمة بريكس تأتي في ظروف دولية دقيقة مليئة بالتحديات

كتب- عمرو صالح:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوته لاجتماع اليوم بصيغة "بريكس بلس".

ورحب الرئيس السيسي، بالمشاركين في الاجتماع الذي يعكس أهمية تجمع البريكس المتزايدة باعتباره اجتماعًا قائمًا على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات قمة "بريكس بلس"، التي تستضيفها روسيا، أن اجتماع اليوم يأتي في ظرف دولي دقيق يموج بالتحديات المركبة ويشهد تهديدًا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف.

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