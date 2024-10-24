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الرئيس السيسي يشارك في اجتماع "بريكس بلس"

11:19 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

الرئيس عبــد الفتــاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع "بريكس بلس"، والذي يضم، إلى جانب الدول الأعضاء، عددًا من الدول الصديقة للتجمع.

وكان شارك الرئيس السيسي، أمس، في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس، المنعقدة تحت عنوان "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

وألقى الرئيس كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل فى جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر بأعضاء البريكس.

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