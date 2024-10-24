3 أجهزة ترفع فاتورة الكهرباء خلال الشتاء - تعرف عليها

كتب- محمد صلاح:

يعتمد المواطنون بشكل كبير على استخدام الأجهزة الكهربائية خلال فصل الشتاء، مما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.

ومن بين هذه الأجهزة، هناك ثلاثة تتسبب بشكل رئيسي في زيادة الاستهلاك خلال هذا الفصل، وهي:

1- الدفاية الكهربائية

تعتبر الدفاية الكهربائية من الأجهزة الأكثر استخدامًا في فصل الشتاء لمواجهة البرد، ولكنها تستهلك قدرًا كبيرًا من الكهرباء، مما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة، لذا، يُنصح بعدم تشغيلها لفترات طويلة.

2- السخان الكهربائي

يُعد السخان الكهربائي من الأجهزة الأساسية في كل منزل خلال الشتاء، حيث يُستخدم لتسخين المياه سواء للاستحمام أو لأغراض أخرى، ولكن تشغيله لفترات طويلة يؤدي إلى استهلاك كبير للطاقة، مما يزيد من قيمة الفاتورة الشهرية.

3- الغلاية الكهربائية

تُستخدم الغلاية الكهربائية بشكل متكرر خلال فصل الشتاء لتحضير المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة، إلا أن استهلاكها للطاقة يمكن أن يصل إلى 310 كيلو وات شهريًا، مما يؤدي إلى زيادة واضحة في فاتورة الكهرباء.

وللتقليل من استهلاك الكهرباء وتجنب ارتفاع الفاتورة، قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح، منها:

- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة بدلًا من المصابيح التقليدية.

- تجنب إضاءة المصابيح في النهار.

- تشغيل السخان الكهربائي قبل الاستخدام بنصف ساعة فقط.

- عدم تشغيل الدفاية الكهربائية بشكل مستمر.

- تشغيل غسالة الملابس بكميات كبيرة بدلاً من تشغيلها مرات متعددة بكميات قليلة.

- التأكد من إغلاق باب الثلاجة وعدم تركه مفتوحًا لفترات طويلة.

- فصل الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والتلفزيون والهاتف المحمول عند عدم استخدامها.