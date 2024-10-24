وزيرة التنمية المحلية: إنشاء وحدات للباعة الجائلين بالعتبة بدلًا من الفرشة

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بحضور اللواء مختار حسن، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الجهاز والمحافظة، وذلك في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لعدة مشروعات ينفذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى في محافظة القليوبية، بهدف تسريع وتيرة العمل والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتركزت المناقشات على مشروعات التطوير الحضري في بعض الأحياء التي تسهم في تسهيل الحركة المرورية لسكان المحافظة والزائرين من المحافظات المجاورة.

كما تناول الاجتماع جهود جهاز التعمير لتطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي في منطقة العتبة بمحافظة القاهرة.

وتضمنت الخطة إنشاء وحدات للباعة الجائلين بدلًا من "الفرشة" التي كانت مستخدمة قبل الحريق الذي شهدته المنطقة مؤخرًا، بالإضافة إلى توحيد لافتات المحلات التجارية والمظلات لحماية الباعة من العوامل الجوية، مع مراعاة اشتراطات الحماية من الحريق، والصرف الصحي، وتسهيل حركة المواطنين في المنطقة.

وأكدت منال عوض، حرص الوزارة على تنفيذ مقترح متكامل لتطوير هذه الشوارع كخطوة أولى يمكن تطبيقها في باقي المنطقة.

وأشادت بجهود المكتب الاستشاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) لإعداد خطة تطوير تتناسب مع الطبيعة الحضرية للمنطقة وتحسين أوضاع الباعة وأصحاب المحال التجارية.

كما أكدت الوزيرة، حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمترددين على المنطقة والباعة، بهدف منع تكرار الحوادث.