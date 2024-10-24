اقلعوا الصيفي.. الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية وتُحذر المواطنين

"التنمية المحلية" و"التموين" و"الزراعة" يبحثون توفير السلع للمواطنين

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: رياح وفرص أمطار على هذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة المقبلة.

وقالت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، إن موعد ارتداء الملابس الشتوية سيكون خلال أواخر شهر ديسمبر المقبل وتحديدًا بدءًا من يوم 21 من نفس الشهر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه يجب حاليًا التخلي عن الملابس الصيفية وارتداء الملابس الخريفية، محذرة المواطنين من أن حالة الطقس تشهد برودة خلال فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أنه يجب اصطحاب جاكيت خفيف لارتدائه حال وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

وأوضحت أن طقس اليوم الخميس يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الخميس، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 26 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 32 درجة مئوية.