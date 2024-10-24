"دفاع النواب" تعدد مكاسب مصر من مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالمكاسب الكبيرة التي تحققها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة السادسة عشرة لتجمع البريكس.

وأوضح أن هذه المشاركة تعود على مصر بفوائد متعددة في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصناعة، والسياحة، مشيراً إلى ثقته الكاملة في قدرة الرئيس السيسي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول البريكس إلى مصر.

وأضاف "طنطاوي" في بيان صادر عنه اليوم، أن تجمع البريكس يعد من أكبر التجمعات الاقتصادية العالمية، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لأعضائه نحو 30 تريليون دولار، ويسيطر على حوالي 30% من الاقتصاد العالمي، ويمثل 25% من صادرات العالم.

كما أن دول البريكس تنتج حوالي 35% من الحبوب عالميًا، وتضم أكبر الاقتصادات في العالم، ويشكل سكانها ما يقارب نصف سكان العالم.

وتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لهذا التجمع نظيره في مجموعة السبع الكبرى بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، مما يعزز دوره في كسر هيمنة بعض القوى الكبرى على الاقتصاد العالمي.

وأشار النائب طنطاوي، إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس سيعزز من الشراكات الثنائية بين مصر والدول الأعضاء، وسيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينها باستخدام العملات المحلية، مما يقلل الضغط على العملة الصعبة.

كما أن هذا الانضمام سيفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في دول البريكس، خاصة بعد اتساع نطاق الدول الأعضاء.

وأكد أن هذا التجمع سيلعب دورًا مهمًا في تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر. كما أن توجه تجمع البريكس نحو اعتماد عملة جديدة وإنشاء نظام مالي عالمي سيوفر لمصر وللدول الأعضاء فوائد اقتصادية كبيرة، منها تحسين قيمة العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار.