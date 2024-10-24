تحرك برلماني عاجل لوقف هدم مقابر الإمام الشافعي

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن هدم مقابر الإمام الشافعي.

وناشدت النائبة، الحكومة وقف عمليات الهدم التي تهدد بطمس تراث مصر وتاريخها، مؤكدة أن هذه المقابر أقيمت في عهد المماليك، وأشاد المؤرخ المقريزي بجمالها وفنونها المعمارية.

وأشارت "الجزار"، إلى أنه تم بالفعل هدم قبة نام شاذ قادين ومدافن حليم باشا ابن محمد علي باشا، وهي من التحف المعمارية، في حين تستمر عمليات إزالة القباب والمباني في مقابر الإمام الشافعي.

وتساءلت النائبة عن سبب محو التراث والتاريخ والجغرافيا بدون الرجوع إلى الشعب، معربة عن قلقها من موجة الغضب التي تسود الشارع المصري، والتي تبرز بوضوح على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب هذه الإزالات.

كما تساءلت عن الدافع الحقيقي وراء هدم التراث الإسلامي، مشيرة إلى أن هذه المقابر، بنقوشها وقبابها، تمثل جزءًا من تاريخ وهوية مصر، وأنها تتمتع بجمال يصعب على أي شخص إزالته.

وأوضحت "الجزار"، أن مقابر الإمام الشافعي كانت يمكن أن تتحول إلى مزار سياحي مهم للسياحة الدينية، يفوق أهمية سور برلين الذي اعتبره الألمان معلمًا تاريخيًا رغم حداثة عهده بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح اليوم مزارًا سياحيًا رئيسيًا.

وأكدت أن مصر تتسع لمشاريع الدولة دون الحاجة إلى المساس بتراثها وحضارتها العريقة التي يعتز بها كل الشعب المصري.