ارتدوا الملابس الخريفية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يجب خلال الفترة القادمة التخلي عن الملابس الصيفية وارتداء الملابس الخريفية.

وأضافت "غانم"، في منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك، الخميس، أن يجب ارتداء الأطفال خاصة الملابس الخريفية، خاصة خلال فترات الصباح، قائلة: "نزلات البرد أصبحت صعبة وكثيرة".

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، بحسب بيانها، إنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت أن حالة طقس اليوم الخميس تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

وأوضحت أن طقس اليوم الخميس 24-10-2024، يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الخميس كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 26 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 32 درجة مئوية.