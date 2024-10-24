نقابة العاملين بالسكة الحديد: ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة للمحالين للمعاش

كتب- محمد نصار:

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العاملين للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أنه قد صدر قرار الخبير الاكتواري بالموافقة على ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة للمحالين للمعاش اعتبارا من 2/7/2023.

وقال فكري، في بيان، إنه سيتم صرف الفارق بأثر رجعي لمن صرفوا بالفعل على أساسي 2022 وتسوية مستحقات العاملين المحالين للمعاش ولم يتم الصرف لهم على أساسي 2023.

وتقدم مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري، بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الهيئة برئاسة المهندس محمد عامر ومجلس إدارة صندوق نهاية الخدمة برئاسة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية والنائب هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة لقطاع المالية.