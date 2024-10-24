حدث ليلًا| حقيقة بيع شركة مصر للطيران وتحرك عاجل بشأن بوابة حديقة الأسماك

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة الأربعاء،، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بيان حكومي عاجل بشأن أنباء بيع مصر للطيران

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة بيع شركة مصر للطيران.

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بعد أنباء إلغاء التأشيرة.. حقيقة إيقاف رحلات عمرة الترانزيت

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بإيقاف السعودية تأشيرة الترانزيت للمسافرين من مصر، باكستان، وبنجلاديش، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير رحلات عمرة الترانزيت.

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إجراء قانوني وعقاب.. تحرك عاجل بشأن بوابة حديقة الأسماك بالزمالك

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبوابة حديقة الأسماك بالجبلاية، ذات ألوان مختلفة عن الألوان الأصلية التي كانت عليها، وهو ما أثار سخرية كبيرة من هذه الألوان.

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قرار وزاري بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم - مستند

أصدر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024 بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتضمن ما يلي:

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السيسي يلتقي نظيره الصيني على هامش تجمع "بريكس"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس "شي جين بينج"، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش قمة تجمع بريكس المنعقدة بمدينة قازان بجمهورية روسيا الاتحادية.

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مدبولي: مستمرون في الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُنوهاً إلى مُشاركة وزير البترول والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحفي.

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بعد هدمها.. 14 معلومة عن قبة مستولدة محمد علي التي تصدرت التريند

عاصفة من الغضب ضربت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هدم قبة «نام شاذ قادين والدة الأمير محمد عبدالحليم باشا ابن محمد على ومستولدة محمد على باشا» بقرافة الإمام الشافعي، على مدار الساعات الماضية، حيث تداول الآلاف صورا وفيديوهات لهدم القبة بشكل كثيف، منددين بهدم جزء من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، مؤكدين أنها تحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن.

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خلال جولة مفاجئة.. توجيه عاجل من وزير الثقافة بشأن "القومي للمسرح"

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة مفاجئة اليوم، الأربعاء، "للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية"، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ضمن جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة.

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ما أسباب انخفاض الإنتاج وتزايد فاتورة الاستيراد؟.. وزير البترول يوضح

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة، اليوم؛ التحديات التي واجهت قطاع البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة، على إثر تباطؤ عجلة الإنتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء لعدة عوامل منها: وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة عالميا، وارتفاع سعر الصرف.

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رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ومحمد فوزي، مُعاون المحافظ للمشروعات والاستثمار.

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