برودة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام القادمة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.