"الزراعة: إقامة مصنع لاستخلاص المواد الكيميائية من المخلفات الزراعية

القاهرة - أ ش أ

بحثت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، مع وفد مع المستثمرين العرب، إمكانية إقامة أول مصنع من نوعه في المنطقة لاستخلاص المواد الكيميائية من المخلفات الزراعية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن وفد المستثمرين العرب برئاسة عزام الكوثر رئيس مجلس إدارة شركة التقنية للصناعات الغذائية والتكميلية، أثنى على جهود الدولة المصرية في إدارة منظومة جمع وتدوير المخلفات الزراعية، وعلى رأسها منظومة تدوير قش الأرز، والتي تعد من أنجح المنظومات في هذا المجال بالمنطقة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإشراك القطاع الخاص، والتوسع في طرح الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق التنمية، وزيادة فرص العمل.

وأوضح أن المستثمرين العرب أبدوا رغبتهم في إنشاء المصنع، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لاستخلاص مادة كيميائية من المخلفات الزراعية، والتي تدخل في العديد من الصناعات، بما يسهم في تقليل استيرادها من الخارج وإمكانية تصديرها.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن ذلك يؤكد نجاح جهود الدولة المصرية، في تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخطتها لإشراك القطاع الخاص في جهود وعمليات التنمية، وتوفير الفرص الواعدة في الاستثمار.

ولفت عزوز إلى أن إنشاء هذا المصنع، أمر من شأنه الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى مواد ذات قيمة، في الوقت نفسه تساهم في تحقيق دخل إضافي للمزارعين، وتوفير المزيد من فرص العمل، كذلك تحقيق قيمه مضافة للمنتجات الزراعية وفتح الباب لتصديرها إلى الخارج، وزيادة الدخل القومي.

وأكد على الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، في مجال تدوير المخلفات الزراعية، وعلى رأسها قش الأرز، والاستفادة منه وتحويله إلى أعلاف واسمدة، ما يساهم في الحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء، كذلك زيادة دخل المزارعين.

حضر الاجتماع وفد من الخبراء الصينين يمثلون الشركة المصنعة لخطوط الإنتاج وصاحبة براءة الاختراع لإنتاج المادة الكيميائية من المخلفات الزراعية.