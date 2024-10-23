اقتراح برغبة لإنشاء المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط

كتب - نشأت علي:

تقدمت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الإسكان والمرافق لإنشاء المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط ، يأتي ذلك في ظل الإشادة من جانب الدولة بالتعليم الفني المتخصص في ظل التحديات التي تواجهه.

وطالبت متى في بيان صحفي لها بأن تقبل المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط خريج الإعدادية على أن تخدم محافظات الدقهلية ومدن القناة (بورسعيد - الاسماعيلية - السويس) وشمال وجنوب سيناء بالإضافة إلى محافظة دمياط نفسها.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الغرض من إنشاء المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط هو سد العجز لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المحافظات ، نظرا لخروج أعداد كبيرة من الفنيين إلى المعاش.

وأوضحت أن تلك المدارس تم إفتتاحها ببعض المحافظات وهي تابعة للتعليم وتشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق ، لأنها تحتاج إلى هؤلاء الفنيين المتخصصين في مجال المرافق لمياه الشرب والصرف الصحي.