كتب- محمد شاكر:

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبوابة حديقة الأسماك بالجبلاية، ذات ألوان مختلفة عن الألوان الأصلية التي كانت عليها، وهو ما أثار سخرية كبيرة من هذه الألوان.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"مصراوي"، أن وزير الثقافة تدخل لإيقاف ما يحدث، وتحدث مع وزير الري الذي أكد أنه سوف يتم اتخاذ إجراء قانونى ومعاقبة مدير الحديقة الذى قام بعمليات التطوير دون الرجوع للجهات المختصة بذلك.

جدير بالذكر أن حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك في شارع الجبلاية بالقاهرة، أنشأها الخديوي إسماعيل في سنة 1867، وتبلغ مساحتها مضافاً إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان.