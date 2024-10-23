إعلان

هل يتم رفع أسعار خدمات الإنترنت الفترة المقبلة؟.. رئيس "اتصالات النواب" يوضح

10:39 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

النائب أحمد بدوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

رد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على سؤال متعلق برفع أسعار خدمات الإنترنت في الفترة المقبلة، وذلك بعد ارتفاع الكثير من الخدمات.

وقال رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعملون على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مناسبة.

وأضاف رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج علامة استفهام تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن أسعار خدمات الإنترنت لم تتحرك منذ عام 2017، وأن التحرك البسيط كان وقت تحريك سعر الصرف، على الرغم من التغيرات التي حدث في الفترة الأخيرة في الأسعار.

وأشار إلى أن كل شبكات خدمات الاتصالات تتعامل بالدولار، فمحطات التقوية بالدولار، وأنه ما ينشر بشأن رفع أسعار الخدمات الخاصة بالانترنت لم يعرض على لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

ولفت إلى أنه في حالة اتخاذ قرار برفع الأسعار سيتم عرض ذلك على المجلس في البداية وبعد ذلك يتم التحريك، فأي قرار خاص بتحريك أسعار خدمات الإنترنت لم يتم.

النائب أحمد بدوي لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب أسعار خدمات الإنترنت وزير الاتصالات لجنة الاتصالات بمجلس النواب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التوقيت الشتوي في مصر 2024.. مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد عن أزمة ثلاثي الزمالك: ليه ما خلصتش بمعلش؟!
* بيان حكومي عاجل بشأن أنباء بيع مصر للطيران
هل أوقفت السعودية تأشيرة الترانزيت لمصر؟.. هيئة السياحة توضح
فيديو- موعد زيادة رواتب الموظفين والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات
انطلاق قمة "بريكس" في قازان الروسية بمشاركة الرئيس السيسي
شعبة المخابز: لا تحريك في أسعار الخبز المدعم.. وسيظل بنفس الوزن