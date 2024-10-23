خلال جولة مفاجئة.. توجيه عاجل من وزير الثقافة بشأن "القومي للمسرح"

كتب- محمد شاكر:

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة مفاجئة اليوم، الأربعاء، "للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية"، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ضمن جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة.

وخلال الجولة، استمع وزير الثقافة، إلى شرح من العاملين للمهام التي يقومون بها داخل المركز، كما اطلع على أهم المقتنيات التي يشملها المركز لرموز الفن المصري.

ووجه وزير الثقافة، بتشكيل لجنة، تضم مجموعة من المتخصصين بوزارة الثقافة، لبحث ودراسة الوضع الحالي للمركز، ووضع مقترحات قابلة للتنفيذ من أجل تنشيط دوره كمركز بحثي وتوثيقي في مجالات المسرح والفنون الشعبية والموسيقى، إلى جانب وضع تصور لتطوير متحف الرواد، وإلقاء الضوء عليه، ليكون مزارًا ثقافيًا بما يحتويه من مقتنيات رموز الفن المصري.

وأضاف وزير الثقافة، أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تطوير عمل المؤسسات الثقافية التابعة لها على مستوى الجمهورية، لتؤدي دورها في نشر الوعي بما يسهم في بناء الإنسان.

يُذكر أن "المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية"، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، يعمل على توثيق التراث المسرحي المصري بكل عناصره، إلى جانب تسجيل ورصد الأنشطة المسرحية المعاصرة، ويوثق للرواد الأوائل الذين ساهموا في إثراء الحركة الفنية المصرية، كما يضم متحفًا لرواد الحركة الفنية والمسرحية المصرية.